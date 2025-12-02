Страны Прибалтики потеряли до 5% ВВП из-за отсутствия российского турпотока

Туризм Латвии, Литвы и Эстонии понес значительный ущерб из-за отсутствия российских туристов от 3 до 5% ВВП. Об этом сообщило издание «Лента. ру».

Туристы стали реже посещать страны рядом с Россией, Украиной и Белоруссией, из-за опасений за свою безопасность. По словам главы Ассоциации ресторанов Латвии Яниса Ензиса, украинский конфликт серьёзно повлиял на туристический сектор стран Балтии.

Как сообщает издание, морские круизы по Балтийскому морю потеряли свою популярность, так как без захода в Санкт-Петербург они стали менее привлекательными. В Литве количество иностранных туристов всё ещё на 17% ниже, чем в 2019 году.