На трассе под Рязанью пять дней в ночное время будут перекрывать движение

С 9 по 13 декабря на участке автодороги Рязань (от села Шумашь) — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш в связи с работами по строительству мостового перехода через Оку будет осуществляться интервальное закрытие движения в ночное время. Время перекрытия: с 00:00 до 6:00. Длительность перекрытий составит до 60 минут.