На трассе М-5 в сторону Рязани из-за ДТП собралась пробка
По словам очевидцев, авария с участием фур случилась 2 декабря в Луховицах. Судя по кадрам, одна из машин съехала в кювет. Из-за ДТП движение по трассе в сторону Рязани затруднено, отметили в посте. Информации о пострадавших не поступало.
Фото и видео: Telegram-канал «M5 Ural Team»