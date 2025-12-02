Менеджер из Рязанской области украл 34 миллиона рублей у компании

В Рязанской области передано в суд уголовное дело о мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении 36-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, работая менеджером по продажам, мужчина с 2018 по 2022 год оформлял фиктивные заявки в системе «1С Управление Торговлей» и указывал ложные адреса доставки. Товары уходили неустановленным лицам, а данные в базе фальсифицировались.

Ущерб коммерческой организации превысил 34 млн рублей. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. Дело направлено в Рыбновский районный суд.