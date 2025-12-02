25-летний рязанец обокрал автомобиль на улице Зубковой
В отдел обратился местный житель и сообщил, что из припаркованного около дома автомобиля «ВАЗ-2114» похитили магнитолу и аккумулятор. Злоумышленник взломал салон машины. Оперативники установили, что 25-летний житель Рязани причастен к краже из «Жигулей». Злоумышленника задержали. У него дома изъяли похищенное. Возбуждено уголовное дело.
