25-летний рязанец обокрал автомобиль на улице Зубковой

В отдел обратился местный житель и сообщил, что из припаркованного около дома автомобиля «ВАЗ-2114» похитили магнитолу и аккумулятор. Злоумышленник взломал салон машины. Оперативники установили, что 25-летний житель Рязани причастен к краже из «Жигулей». Злоумышленника задержали. У него дома изъяли похищенное. Возбуждено уголовное дело.

