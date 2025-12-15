В Рязанской области за выходные задержали более 130 человек

В Рязани особое внимание уделили охране общественного порядка на улицах в центре города и около крупных торговых центров. Полицейские пресекли четыре нарушения миграционного законодательства, совершенное иностранцами. Кроме того, в кафе на улице Юннатов, в магазине Касимова и в поселке Мурмино Рязанской района изъяли 109 литров спиртного.

В Рязанской области за выходные задержали более 130 человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В Рязани особое внимание уделили охране общественного порядка на улицах в центре города и около крупных торговых центров.

Полицейские пресекли четыре нарушения миграционного законодательства, совершенное иностранцами.

Кроме того, в кафе на улице Юннатов, в магазине Касимова и в поселке Мурмино Рязанской района изъяли 109 литров спиртного.

Рейды продолжат.