В Рязанской области в ДТП пострадали четверо детей и один взрослый

13 декабря в Рязанском районе произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ.
Уточняется, что авария случилась примерно в 19:50 на 547-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо».
53-летний житель Нижегородской области, управляющий грузовым автомобилем «Фотон», столкнулся с легковым автомобилем «Тойота Камри», за рулем которого находился 38-летний житель Захаровского района.
В результате аварии медицинская помощь понадобилась водителю «Тойоты» и его пассажирам, среди которых были дети в возрасте 8, 13, 15 и 16 лет, а также 37-летний взрослый. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Фото: Госавтоинспекция Рязанской области