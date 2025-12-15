Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
-8°
Втр, 16
Срд, 17
ЦБ USD 79.73 0.39 13/12
ЦБ EUR 93.56 0.62 13/12
Нал. USD 80.60 / 80.63 15/12 12:50
Нал. EUR 94.00 / 94.00 15/12 12:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
Вчера 09:01
1 893
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 007
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 971
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 475
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области в ДТП пострадали четверо детей и один взрослый
13 декабря в Рязанском районе произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ. Уточняется, что авария случилась примерно в 19:50 на 547-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». 53-летний житель Нижегородской области, управляющий грузовым автомобилем «Фотон», столкнулся с легковым автомобилем «Тойота Камри», за рулем которого находился 38-летний житель Захаровского района. В результате аварии медицинская помощь понадобилась водителю «Тойоты» и его пассажирам, среди которых были дети в возрасте 8, 13, 15 и 16 лет, а также 37-летний взрослый. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

13 декабря в Рязанском районе произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ.

Уточняется, что авария случилась примерно в 19:50 на 547-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо».

53-летний житель Нижегородской области, управляющий грузовым автомобилем «Фотон», столкнулся с легковым автомобилем «Тойота Камри», за рулем которого находился 38-летний житель Захаровского района.

В результате аварии медицинская помощь понадобилась водителю «Тойоты» и его пассажирам, среди которых были дети в возрасте 8, 13, 15 и 16 лет, а также 37-летний взрослый. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Фото: Госавтоинспекция Рязанской области