В Рязанской области при пожаре пострадал 24-летний мужчина

14 декабря в Рязанской области случился пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС. Уточняется, что возгорание произошло в селе Алёшино Сасовского муниципального округа. Во время пожара пострадал мужчина 2001 года рождения. Сейчас он госпитализирован.