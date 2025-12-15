В Рязанской области кроссовер въехал в дерево

ДТП случилось в понедельник, 15 декабря, в районе поворота с окружной дороги в микрорайон Сиверка в Касимовском округе. Столкнулись два автомобиля, один из них врезался в дерево. Информации о пострадавших нет.