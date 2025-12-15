В Рязанской области детям участника СВО отказали в выплате

В прокуратуре рассказали, что женщина обратилась с заявлением о назначении ежемесячного пособия на четырёх несовершеннолетних детей. Отделение пенсионного Фонда и социального страхования отказало в выплате из-за превышения среднедушевого дохода, включив в расчет доход участника СВО, за период, предшествующий заключению официального брака. Прокуратура оспорила отказ в суде, однако в удовлетворении заявленных требований было отказано. После подачи апелляционного представления Рязанский областной суд поддержал позицию прокуратуры и решением от 10 декабря 2025 года удовлетворил требования прокурора в полном объёме.

