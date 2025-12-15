В Рязани осудили турагента, обманывавшего клиентов

Установлено, что с мая 2023 по июнь 2024 года осужденная, используя свой опыт работы в сфере туризма, обманывала граждан, обращавшихся к ней за организацией поездок и покупкой билетов.

Получая деньги за туристические путевки, она не планировала исполнять свои обязательства, а присваивала денежные средства.

Суд назначил женщине наказание в виде восьми лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Общая сумма похищенного составила более 900 тысяч рублей.