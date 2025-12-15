В России начали снижаться цены на бензин и дизельное топливо
Отмечается, что кабмин подвел итоги штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам продолжить мониторинг ситуации.
В России начали снижаться цены на бензин и дизельное топливо. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство.
