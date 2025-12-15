В России начали снижаться цены на бензин и дизельное топливо

В России начали снижаться цены на бензин и дизельное топливо. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство.

