Рязанское предприятие оштрафовали на 550 тысяч рублей за заросший участок
Сотрудники ведомства провели проверку. Она показала, что участок, принадлежащий организации, площадью 3 348 гектаров, зарос и не обрабатывается. Кроме штрафа, компанию обязали выполнить требования земельного законодательства по расчистке участка.
Рязанское предприятие оштрафовали на 550 тысяч рублей за заросший участок в Шацком районе. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
