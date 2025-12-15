Рязанское предприятие оштрафовали на 550 тысяч рублей за заросший участок

Рязанское предприятие оштрафовали на 550 тысяч рублей за заросший участок в Шацком районе. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства провели проверку. Она показала, что участок, принадлежащий организации, площадью 3 348 гектаров, зарос и не обрабатывается.

Кроме штрафа, компанию обязали выполнить требования земельного законодательства по расчистке участка.