Рязанец лишился автомобиля за пьяную езду

Отмечается, что 33-летний рязанец повторно сел за руль в состоянии опьянения. Его «ВАЗ 211540 LADA SAMARA» остановили на улице Циолковского. По результатам медосвидетельствования на алкогольное опьянение содержание этанола в выдыхаемом воздухе составило не менее 0,756 мг/л. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 230 тыс. рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 2 месяца. Также у рязанца конфисковали автомобиль в доход государства.

