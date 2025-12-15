Россиян предупредили о сильных магнитных бурях в конце декабря

По данным специалистов, конец декабря принесет сильные магнитные бури, которые не закончатся до января. Начало геомагнитных изменений выпадет на 21 декабря. Они достигнут своего пика 30 декабря.