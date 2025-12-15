Россиян предупредили о сильных магнитных бурях в конце декабря
По данным специалистов, конец декабря принесет сильные магнитные бури, которые не закончатся до января. Начало геомагнитных изменений выпадет на 21 декабря. Они достигнут своего пика 30 декабря.
Россиян предупредили о сильных магнитных бурях в конце декабря. Об этом сообщает Life.
По данным специалистов, конец декабря принесет сильные магнитные бури, которые не закончатся до января.
Начало геомагнитных изменений выпадет на 21 декабря. Они достигнут своего пика 30 декабря.