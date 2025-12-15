«Роснефть» провела корпоративный хоккейный турнир в Рязани

В Рязани прошел корпоративный хоккейный турнир «Шайба Роснефти». В соревнованиях приняли участие сотрудники дочерних предприятий компании из 11 регионов России. На лед вышли более 120 хоккеистов, которые выступили в составе 16 команд.

Участников и гостей турнира приветствовал генеральный директор Рязанской нефтеперерабатывающей компании Сергей Михайлов.

«Искренне рад всех вас видеть. Рязань — город гостеприимный. Летом мы встречаем участников зонального тура Летних спортивных игр „Роснефти“, а зимой — вот уже во второй раз — любителей самого захватывающего вида спорта — хоккея. Спасибо, что вы к нам приехали, спасибо, что любите хоккей также, как люблю его я», — сказал он.

Матчи проходили на нескольких ледовых площадках в формате 3×3. Турнир включал групповой этап и стадию плей-офф.

Победителем соревнований и обладателем переходящего кубка стала команда «Удмуртнефти». Второе место заняла команда Ангарской НХК, третье — команда «РН-Ванкор». Также участникам вручили специальные призы в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший защитник» и «Лучший нападающий». На церемонии закрытия победителям вручили кубок и медали.

Хоккеист команды Рязанской нефтеперерабатывающей компании Александр Шелудченко отметил, что хоккей помогает сплачивать коллектив.

«В компании учат, чтобы мы работали в команде, друг другу помогали и хоккей — это такой вид спорта, который сплачивает коллектив и без командной игры, без командного понимания никак не обойтись. Всё точно также, как и на работе»", — подчеркнул он.

В рамках турнира для болельщиков и спортсменов проводили викторины, для детей работали зоны с мастер-классами, гостей на входе встречал Дед Мороз.

«Роснефть» участвует в развитии хоккея в России, в том числе среди детей и молодежи. При поддержке дочерних предприятий компании строятся ледовые арены и многофункциональные спортивные комплексы, а также проводятся спортивные мероприятия.

С 2011 года «Роснефть» является владельцем хоккейного клуба ЦСКА. За это время команда трижды выигрывала Кубок Гагарина и вернула себе статус одного из сильнейших клубов страны.