Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
-8°
Втр, 16
Срд, 17
ЦБ USD 79.73 0.39 13/12
ЦБ EUR 93.56 0.62 13/12
Нал. USD 80.60 / 80.50 15/12 16:25
Нал. EUR 94.00 / 94.40 15/12 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
Вчера 09:01
2 253
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 023
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 984
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 480
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
«Роснефть» провела корпоративный хоккейный турнир в Рязани

В Рязани прошел корпоративный хоккейный турнир «Шайба Роснефти». В соревнованиях приняли участие сотрудники дочерних предприятий компании из 11 регионов России. На лед вышли более 120 хоккеистов, которые выступили в составе 16 команд.

Участников и гостей турнира приветствовал генеральный директор Рязанской нефтеперерабатывающей компании Сергей Михайлов.

«Искренне рад всех вас видеть. Рязань — город гостеприимный. Летом мы встречаем участников зонального тура Летних спортивных игр „Роснефти“, а зимой — вот уже во второй раз — любителей самого захватывающего вида спорта — хоккея. Спасибо, что вы к нам приехали, спасибо, что любите хоккей также, как люблю его я», — сказал он.

Матчи проходили на нескольких ледовых площадках в формате 3×3. Турнир включал групповой этап и стадию плей-офф.

Победителем соревнований и обладателем переходящего кубка стала команда «Удмуртнефти». Второе место заняла команда Ангарской НХК, третье — команда «РН-Ванкор». Также участникам вручили специальные призы в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший защитник» и «Лучший нападающий». На церемонии закрытия победителям вручили кубок и медали.

Хоккеист команды Рязанской нефтеперерабатывающей компании Александр Шелудченко отметил, что хоккей помогает сплачивать коллектив.

«В компании учат, чтобы мы работали в команде, друг другу помогали и хоккей — это такой вид спорта, который сплачивает коллектив и без командной игры, без командного понимания никак не обойтись. Всё точно также, как и на работе»", — подчеркнул он.

В рамках турнира для болельщиков и спортсменов проводили викторины, для детей работали зоны с мастер-классами, гостей на входе встречал Дед Мороз.

«Роснефть» участвует в развитии хоккея в России, в том числе среди детей и молодежи. При поддержке дочерних предприятий компании строятся ледовые арены и многофункциональные спортивные комплексы, а также проводятся спортивные мероприятия.

С 2011 года «Роснефть» является владельцем хоккейного клуба ЦСКА. За это время команда трижды выигрывала Кубок Гагарина и вернула себе статус одного из сильнейших клубов страны.