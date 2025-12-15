Полиция выяснила, кто повредил новогоднюю елку на Михайловском шоссе в Рязани

В Рязани полиция выяснила, кто повредил новогоднюю елку на Михайловском шоссе. Елку во дворе одного из домов испортили: сорвали шары и порвали гирлянду. Виновниками оказались 16-летний юноша и 13-летняя девочка. Их и родителей вызвали в отдел полиции. Подростки признались, ущерб составил около 50 тысяч рублей. На юношу составили протокол за мелкое хулиганство, родителей привлекут за неисполнение обязанностей по воспитанию, с ними провели беседы. Рассматривается вопрос о постановке подростков на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Родители должны возместить ущерб управляющей компании.

В Рязани полиция выяснила, кто повредил новогоднюю елку на Михайловском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители управляющей компании сообщили, что елка во дворе одного из домов была испорчена: с нее сорвали шары и порвали гирлянду.

Полицейские нашли виновников, ими оказались 16-летний юноша и его 13-летняя подруга. Их и родителей вызвали в отдел полиции. Подростки признались в том, что, гуляя во дворе, решили повредить елку. Ущерб составил около 50 тысяч рублей.

На юношу составили протокол за мелкое хулиганство, а его родителей привлекут к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. С ними провели беседы о недопустимости подобного поведения.

Вопрос о том, чтобы поставить подростков на учет в комиссии по делам несовершеннолетних, также рассматривается. Родители должны будут возместить ущерб управляющей компании.