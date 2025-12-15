ГК «Зеленый сад — наш дом» помогла Рязани стать «Новогодней столицей России»

ГК «Зеленый сад — наш дом» выступила партнером проекта «Новогодняя столица России». К официальному открытию праздника, которое состоялось 13 декабря, компания передала городу несколько элементов новогоднего оформления.

На основных праздничных площадках установили 150 живых сосен, которые доставили из леса с помощью спецтехники и украсили к новогодним мероприятиям. На Лыбедском бульваре и в лесопарке также появились световые деревья, изготовленные на собственном металлопроизводстве компании.

Аналогичные световые композиции размещены во дворах новых жилых комплексов застройщика. В том числе — во дворе ЖК Skyline в Приокском районе, который ранее был признан лучшим в России по освещению.

Кроме того, уже несколько лет в центре новогодних гуляний на Лыбедском бульваре устанавливают ель, подаренную строительной компанией. Она остается одной из самых крупных в городе.

В течение месяца Рязань будет принимать гостей со всей страны в рамках проекта «Новогодняя столица России».