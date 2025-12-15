Более 400 рязанцев попали в травмпункт БСМП за неделю

С 8 по 14 декабря в амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 452 пациентам. 109 человек обратились за помощью с переломами, 150 — с ушибами, 88 — с растяжениями, 32 — с ранами. Рязанцам напомнили, что ️травмпункт БСМП принимает жителей, проживающих во всех районах города, кроме Октябрьского.

