«Ъ»: алкоголь в магазинах может подорожать на 17% с 2026 года

Крупные производители алкоголя предупредили ритейлеров о росте отпускных цен. Как сообщает «Коммерсантъ», причиной стали повышение акцизов, рост себестоимости и налоговой нагрузки. В результате уже в январе цены на спиртное в рознице могут увеличиться в среднем на 10-17%.

Крупные производители алкоголя предупредили ритейлеров о росте отпускных цен. Как сообщает «Коммерсантъ», причиной стали повышение акцизов, рост себестоимости и налоговой нагрузки. В результате уже в январе цены на спиртное в рознице могут увеличиться в среднем на 10-17%.

В Novabev Group (бренды Beluga, «Архангельская») заявили о повышении цен на 10%. В «КВК Групп» (коньяк «Коктебель», водка Medoff) рост составит в среднем 15-17%. Алкогольная сибирская группа («Пять озер», Sea Witch) повысит цены на водку собственного производства на 13%, а на остальной ассортимент на 12%. О намерении скорректировать стоимость продукции также сообщили ГК «Руст» («Русский стандарт», «Зеленая марка») и группа Ladoga («Царская», «Крутояр»), однако конкретные параметры повышения они не уточнили.

С 1 января 2026 года акциз на алкоголь крепостью выше 18% вырастет на 11,4%: до 824 рублей за литр безводного спирта.