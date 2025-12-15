Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
-7°
Втр, 16
Срд, 17
ЦБ USD 79.73 0.39 13/12
ЦБ EUR 93.56 0.62 13/12
Нал. USD 80.50 / 81.00 15/12 09:10
Нал. EUR 94.00 / 94.91 15/12 09:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
Вчера 09:01
1 703
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 994
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 957
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 467
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
«Ъ»: алкоголь в магазинах может подорожать на 17% с 2026 года
Крупные производители алкоголя предупредили ритейлеров о росте отпускных цен. Как сообщает «Коммерсантъ», причиной стали повышение акцизов, рост себестоимости и налоговой нагрузки. В результате уже в январе цены на спиртное в рознице могут увеличиться в среднем на 10-17%.

Крупные производители алкоголя предупредили ритейлеров о росте отпускных цен. Как сообщает «Коммерсантъ», причиной стали повышение акцизов, рост себестоимости и налоговой нагрузки. В результате уже в январе цены на спиртное в рознице могут увеличиться в среднем на 10-17%.

В Novabev Group (бренды Beluga, «Архангельская») заявили о повышении цен на 10%. В «КВК Групп» (коньяк «Коктебель», водка Medoff) рост составит в среднем 15-17%. Алкогольная сибирская группа («Пять озер», Sea Witch) повысит цены на водку собственного производства на 13%, а на остальной ассортимент на 12%. О намерении скорректировать стоимость продукции также сообщили ГК «Руст» («Русский стандарт», «Зеленая марка») и группа Ladoga («Царская», «Крутояр»), однако конкретные параметры повышения они не уточнили.

С 1 января 2026 года акциз на алкоголь крепостью выше 18% вырастет на 11,4%: до 824 рублей за литр безводного спирта.