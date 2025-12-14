В Рязанскую область придет оттепель

Синоптики сообщили, что погода в регионе изменится 16 декабря. По их словам, вторник станет «днем максимальных погодных контрастов». Согласно прогнозу, в ночь на 16 декабря в Рязанской области ожидаются сильные морозы — около -10 в Рязани и до -15 по области. Однако днем во вторник холод вытеснит пришедший с Атлантики циклон, поэтому к вечеру температура воздуха в регионе поднимется до положительных показателей, пройдет снег. Отмечается, что следующий эпизод зимней погоды ожидается в начале или в середине 3-й декады декабря.

В Рязанскую область придет оттепель. Об этом сообщает НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени Есенина.

Синоптики сообщили, что погода в регионе изменится 16 декабря. По их словам, вторник станет «днем максимальных погодных контрастов».

Согласно прогнозу, в ночь на 16 декабря в Рязанской области ожидаются сильные морозы — около -10 в Рязани и до -15 по области. Однако днем во вторник холод вытеснит пришедший с Атлантики циклон, поэтому к вечеру температура воздуха в регионе поднимется до положительных показателей, пройдет снег.

Отмечается, что следующий эпизод зимней погоды ожидается в начале или в середине 3-й декады декабря.