В Рязанской области скончался поэт Валентин Полункин

Полункину было 75 лет. Прощание с ним состоится 15 декабря в 10:30 в Крестовоздвиженском храме. «Поэзия вела за собой Валентина Николаевича через всю его жизнь. Главными темами в его стихах были любовь к родным местам, Родине и любимой женщине», — отметили в некрологе.