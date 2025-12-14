В Рязанской области пропала 64-летняя женщина

64-летняя Валентина Беликова (Касьяненко) из поселка Болонь Клепиковского района пропала 13 декабря. Ее приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, волосы темно-каштанового цвета, карие глаза. В день исчезновения была одета в черную куртку, сиреневую толстовку, черные брюки, черные ботинки и серую шапку. Всех, кто знает о местонахождении женщины, просят сообщает по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.