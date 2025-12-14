В Рязанской области автомобиль улетел в кювет

ДТП произошло в воскресенье, 14 декабря, в районе села Подпилки в Касимовском округе. Легковушка слетела с дороги. На кадрах видно, что ее вытаскивал эвакуатор. Информации о пострадавших нет.