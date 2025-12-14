Рязанец Юрий Леонтьев изобразил Николая Носкова в шоу на ТНТ

Юрий Леонтьев из Рязани принял участие в шоу «Ярче звезд» на ТНТ. Мужчина исполнил песню Николая Носкова «Паранойя» вместе с двумя соперниками. Леонтьев признался, что слушал Носкова со школы. По итогам выступления рязанец не получил ни одного балла от жюри и не прошел в следующий этап.

