Павел Малков: cделали все, чтобы «Новогодняя столица» стала по-настоящему интересна каждому

Губернатор поблагодарил Министерство культуры России за оказанное доверие и поддержку. «Со своей стороны постарались сделать все, чтобы „Новогодняя столица“ стала по-настоящему интересна каждому, чтобы все нашли для себя интересные площадки. В программе больше тысячи мероприятий. Все окружающее пространство станет пространством для праздника. Лыбедский бульвар, Кремлевский сквер, Центральный парк культуры и отдыха, стадион „Рязань-Арена“, скверы, другие локации. Состоится много ярких событий», — сказал Павел Малков.

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в открытии проекта «Рязань — Новогодняя столица 2026». Торжественное мероприятие состоялось на главной площадке праздника — Лыбедском бульваре с участием многочисленных жителей и гостей региона.

Губернатор поблагодарил Министерство культуры России за оказанное доверие и поддержку. «Со своей стороны постарались сделать все, чтобы „Новогодняя столица“ стала по-настоящему интересна каждому, чтобы все нашли для себя интересные площадки. В программе больше тысячи мероприятий. Все окружающее пространство станет пространством для праздника. Лыбедский бульвар, Кремлевский сквер, Центральный парк культуры и отдыха, стадион „Рязань-Арена“, скверы, другие локации. Состоится много ярких событий», — сказал Павел Малков.

Губернатор вместе с рязанцами и гостями региона посмотрел театрализованную программу «Новогодняя столица: сказка начинается», в рамках которой были зажжены огни на главной праздничной елке Рязани, установленной на Лыбедском бульваре. Прошла презентация героини Новогодней столицы — Снежанушки. Состоялся концерт певицы Валерии Bearwolf. В Тереме Деда Мороза на улице Почтовой прошла церемония гашения праздничных новогодних марок и конверта первого дня с участием Губернатора Павла Малкова и директора региона Москва и Черноземье УФПС г. Москвы Ксении Ефимовой. Работали различные интерактивные площадки.

Помимо Лыбедского бульвара, мероприятия Новогодней столицы состоялись в других знаковых местах города. В дальнейшем площадки проекта будут работать по выходным и праздничным дням в период по 10 января.