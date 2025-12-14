Организаторы «Новогодней столицы» опубликовали фоторепортаж с открытия мероприятий в Рязани

Напомним, в субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Новогодней столицы России». Главной локацией мероприятий стал Лыбедский бульвар. Его территорию разделили на восемь тематических зон: спортивную, семейную, хлебную, художественную, креативную, торговую, процветающую и индустриальную. Подробный репортаж с открытия «Новогодней столицы» читайте в нашей публикации.