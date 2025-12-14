Рязань
Опубликован прогноз погоды на понедельник в Рязанской области
В понедельник, 15 декабря, в регионе будет облачно, с прояснениями. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, 5-10 м/с, днем переменный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -12, -7°С, днём поднимется до -9, -4°С.

Опубликован прогноз погоды на понедельник в Рязанской области. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

В понедельник, 15 декабря, в регионе будет облачно, с прояснениями. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер ночью северо-западный, 5-10 м/с, днем переменный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до -12, -7°С, днём поднимется до -9, -4°С.