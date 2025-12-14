Маршруты 8 поездов, следующих через Рязань, изменили из-за ЧП под Пензой

Из-за схода грузовых вагонов на железной дороге в Пензенской области 8 поездов, проходящих через Рязань, следуют по изменённому маршруту, возможны задержки в пути. Изменения затронули поезда: № 50 Москва — Уфа; № 66 Москва — Тольятти; № 32 Москва — Орск; № 16 Москва — Самара; № 22 Москва — Ульяновск; № 10 Москва — Самара; № 14 Москва — Челябинск; № 302 Москва — Челябинск. ЧП в Пензенской области произошло на станции Чаис 13 декабря. Грузовой поезд столкнулся с локомотивом. С рельс сошли два локомотива и 23 цистерны с мазутом. По данным «Осторожно, новости», машинист одного из локомотивов двинулся на запрещающий сигнал.