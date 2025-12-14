Армия России освободила населенный пункт Варваровка в Запорожской области

Также в Минобороны сообщили, что ВС РФ поразили склады горючего ВСУ, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 450 военных. Российские средства ПВО сбили за сутки 290 беспилотников самолетного типа ВСУ.