Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 13
-5°
Вск, 14
-6°
Пнд, 15
-6°
ЦБ USD 79.73 0.39 13/12
ЦБ EUR 93.56 0.62 13/12
Нал. USD 81.00 / 81.00 13/12 16:30
Нал. EUR 94.00 / 94.76 13/12 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 867
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 758
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 415
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 206
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В РЖД предупредили о задержке нескольких поездов, проходящих через Рязань
Уточняется, что задержка связана со сходом грузовых вагонов на станции Чаис Куйбышевской железной дороги в Пензенской области. В пути задержатся следующие поезда, проходящие через Рязань: № 301 Челябинск — Москва; № 15 Самара — Москва; № 13 Челябинск — Москва; № 9 Самара — Москва; № 21 Ульяновск — Москва. Также задержат в пути один поезд, не проходящий через Рязань: № 64 Санкт-Петербург — Самара.

В РЖД предупредили о задержке нескольких поездов, проходящих через Рязань. Информация появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что задержка связана со сходом грузовых вагонов на станции Чаис Куйбышевской железной дороги в Пензенской области. В пути задержатся следующие поезда, проходящие через Рязань:

  • № 301 Челябинск — Москва;
  • № 15 Самара — Москва;
  • № 13 Челябинск — Москва;
  • № 9 Самара — Москва;
  • № 21 Ульяновск — Москва.

Также задержат в пути один поезд, не проходящий через Рязань: № 64 Санкт-Петербург — Самара.

Поезда проследуют измененным маршрутом в обход барьерного места через станции Сызрань и Пенза, написали в РЖД.

«Пассажиры поездов, следующих с задержкой более четырех часов, будут обеспечены питанием. Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов», — отметили в ведомстве.