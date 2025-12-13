В РЖД предупредили о задержке нескольких поездов, проходящих через Рязань

Уточняется, что задержка связана со сходом грузовых вагонов на станции Чаис Куйбышевской железной дороги в Пензенской области. В пути задержатся следующие поезда, проходящие через Рязань: № 301 Челябинск — Москва; № 15 Самара — Москва; № 13 Челябинск — Москва; № 9 Самара — Москва; № 21 Ульяновск — Москва. Также задержат в пути один поезд, не проходящий через Рязань: № 64 Санкт-Петербург — Самара.

В РЖД предупредили о задержке нескольких поездов, проходящих через Рязань. Информация появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что задержка связана со сходом грузовых вагонов на станции Чаис Куйбышевской железной дороги в Пензенской области. В пути задержатся следующие поезда, проходящие через Рязань:

№ 301 Челябинск — Москва;

№ 15 Самара — Москва;

№ 13 Челябинск — Москва;

№ 9 Самара — Москва;

№ 21 Ульяновск — Москва.

Также задержат в пути один поезд, не проходящий через Рязань: № 64 Санкт-Петербург — Самара.

Поезда проследуют измененным маршрутом в обход барьерного места через станции Сызрань и Пенза, написали в РЖД.

«Пассажиры поездов, следующих с задержкой более четырех часов, будут обеспечены питанием. Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов», — отметили в ведомстве.