Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 13
-5°
Вск, 14
-6°
Пнд, 15
-5°
ЦБ USD 79.73 0.39 13/12
ЦБ EUR 93.56 0.62 13/12
Нал. USD 81.00 / 81.00 13/12 16:30
Нал. EUR 94.00 / 94.76 13/12 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 875
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 764
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 418
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 215
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В рязанской оранжерее зацвел редкий цветок
Отмечается, что аглаонемы ценятся прежде всего за декоративную листву — крупные листья с контрастными пятнами и полосами. В отличие от многих родственников по семейству Ароидных (например, спатифиллума или антуриума), цветение у аглаонемы происходит крайне редко и требует значительных энергетических затрат от растения. Как отметили специалисты биостанции, некоторые цветоводы, считая соцветие малозаметным и «непрактичным», предпочитают удалять бутоны на ранней стадии.

В оранжерее биологической станции РГУ имени С. А. Есенина зацвел редкий цветок — Aglaonema commutatum (аглаонема переменчивая). Об этом сообщили в соцсетях биостанции.

Отмечается, что аглаонемы ценятся прежде всего за декоративную листву — крупные листья с контрастными пятнами и полосами. В отличие от многих родственников по семейству Ароидных (например, спатифиллума или антуриума), цветение у аглаонемы происходит крайне редко и требует значительных энергетических затрат от растения.

Как отметили специалисты биостанции, некоторые цветоводы, считая соцветие малозаметным и «непрактичным», предпочитают удалять бутоны на ранней стадии.

«Мы, напротив, очень рады этому редкому явлению», — подчеркнули в посте.

Фото — биостанция РГУ