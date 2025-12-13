В рязанской оранжерее зацвел редкий цветок

Отмечается, что аглаонемы ценятся прежде всего за декоративную листву — крупные листья с контрастными пятнами и полосами. В отличие от многих родственников по семейству Ароидных (например, спатифиллума или антуриума), цветение у аглаонемы происходит крайне редко и требует значительных энергетических затрат от растения. Как отметили специалисты биостанции, некоторые цветоводы, считая соцветие малозаметным и «непрактичным», предпочитают удалять бутоны на ранней стадии.

В оранжерее биологической станции РГУ имени С. А. Есенина зацвел редкий цветок — Aglaonema commutatum (аглаонема переменчивая). Об этом сообщили в соцсетях биостанции.

«Мы, напротив, очень рады этому редкому явлению», — подчеркнули в посте.

Фото — биостанция РГУ