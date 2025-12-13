В Рязани рассказали о состоянии младенца, который родился с весом 490 грамм. Пост
Отмечается, что мальчик рожден в октябре ранее срока с массой тела 490 грамм. Первые семь недель он находился в отделении детской реанимации; после стабилизации состояния переведен в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей.
Младенец набрал вес. По состоянию на 12 декабря он весит 1,7 килограмма.
«Мальчишка настоящий боец. За последнюю неделю он продолжил положительную динамику по дыханию: поддержка в этом вопросе ему практически не требуется. Активно кушает и набирает ценные граммы», — написали в Перинатальном центре.
Пациент остается в кювезе с контролируемыми параметрами среды. Переход в обычную кроватку планируется после полной отмены минимальной кислородной поддержки, сообщили в медучреждении.
Фото — рязанский перинатальный центр