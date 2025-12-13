Рязань
Новое
В Рязани рассказали о состоянии младенца, который родился с весом 490 грамм
В Рязани рассказали о состоянии младенца, который родился с весом 490 грамм. Пост опубликовали в группе ВКонтакте Перинатального центра.

Отмечается, что мальчик рожден в октябре ранее срока с массой тела 490 грамм. Первые семь недель он находился в отделении детской реанимации; после стабилизации состояния переведен в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей.

Младенец набрал вес. По состоянию на 12 декабря он весит 1,7 килограмма.

«Мальчишка настоящий боец. За последнюю неделю он продолжил положительную динамику по дыханию: поддержка в этом вопросе ему практически не требуется. Активно кушает и набирает ценные граммы», — написали в Перинатальном центре.

Пациент остается в кювезе с контролируемыми параметрами среды. Переход в обычную кроватку планируется после полной отмены минимальной кислородной поддержки, сообщили в медучреждении.

Фото — рязанский перинатальный центр