Стало известно, что каждый четвертый россиянин наряжает елку в одиночку

Согласно результатам исследования, 54% респондентов ежегодно украшают дом к празднику, 42% — время от времени. При этом 27% россиян предпочитают наряжать елку в одиночку, 48% делают это в кругу семьи или друзей, а у 25% подход не фиксирован — зависит от настроения или обстоятельств. Лишь 4% вовсе обходятся без новогоднего декора. Большинство (63%) выбирают поставить дома искусственную елку — из-за практичности и отсутствия иголок. Живое дерево покупают 37% опрошенных.

Стало известно, что каждый четвертый россиянин наряжает елку в одиночку. Это следует из опроса Росгосстраха, результатами которого поделилась пресс-служба ведомства.

