Рязанцы засняли собаку, привязанную к ограждению на морозе
Рязанцы засняли собаку, привязанную к ограждению на морозе. Кадры сделали на Лыбедском бульваре 13 декабря и опубликовали в Telegram-канале «Топор. Рязань».
То, что животное оставили мерзнуть, связали с тем, что хозяин хотел попасть ближе к сцене во время мероприятия.
«Некоторые рязанцы настолько хотели попасть на концерт, что оставили вот такого малыша привязанным», — написано в посте.
Маленькая собака на видео дрожит и поджимает лапы.