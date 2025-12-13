Рязань
Рязанцы засняли собаку, привязанную к ограждению на морозе
Рязанцы засняли собаку, привязанную к ограждению на морозе. Кадры сделали на Лыбедском бульваре 13 декабря и опубликовали в Telegram-канале «Топор. Рязань».

То, что животное оставили мерзнуть, связали с тем, что хозяин хотел попасть ближе к сцене во время мероприятия.

«Некоторые рязанцы настолько хотели попасть на концерт, что оставили вот такого малыша привязанным», — написано в посте.

Маленькая собака на видео дрожит и поджимает лапы.