Рязанцы пожаловались на остановку без крыши

Рязанцы пожаловались на остановку без крыши. Пост с фотографией остановки общественного транспорта «Шереметьево» на улице Новоселов опубликовали в Telegram-канале «Топор. Рязань».

