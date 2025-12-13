На рязанца возбудили уголовное дело за хранение винтовки и патронов родственника

Рязань
В деревне Львовка Шацкого района оперативники уголовного розыска обнаружили на столе у 49-летнего жителя винтовку с укороченными стволом и прикладом, патроны, гладкоствольное ружье и банку с порохом. Экспертиза установила, что в доме хранились обрез мелкокалиберной винтовки, 13 патронов калибра 5,6 мм, гладкоствольное ружье и 130 граммов бездымного пороха. По предварительной информации, оружие и порох для самостоятельного изготовления патронов достались рязанцу в наследство от родственника, погибшего несколько лет назад.

На шатчанина возбудили уголовное дело за хранение винтовки и патронов родственника. Ему грозит до шести лет тюрьмы, сообщили в региональном УМВД.

В деревне Львовка Шацкого района оперативники уголовного розыска обнаружили на столе у 49-летнего жителя винтовку с укороченными стволом и прикладом, патроны, гладкоствольное ружье и банку с порохом.

Экспертиза установила, что в доме хранились обрез мелкокалиберной винтовки, 13 патронов калибра 5,6 мм, гладкоствольное ружье и 130 граммов бездымного пороха.

По предварительной информации, оружие и порох для самостоятельного изготовления патронов достались рязанцу в наследство от родственника, погибшего несколько лет назад.

Отмечается, что за незаконное хранение гладкоствольного ружья предусмотрена административная ответственность. На шатчанина составили протокол об административном правонарушении.

Кроме того, за незаконное хранение винтовки, патронов и пороха в отношении злоумышленника возбудили уголовные дела по ч.1 ст. 222 УК РФ и по ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов). По статье ему грозит до шести лет лишения свободы.