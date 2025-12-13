На Московском шоссе в Рязани случилось два ДТП

Первая авария произошла напротив «Барса», на Московском. Столкнулись две легковые машины. По сообщению очевидца, движение в сторону Москвы было затруднено. Спустя час ДТП с участием инкассаторской машины и легковушки запечатлели на повороте на улице Мервинская. О пострадавших не сообщается. Официальной информации не поступало.

