Американский актер Питер Грин, сыгравший в «Маске» и «Криминальном чтиве», найден мертвым в своей квартире. Об этом
Тело актера обнаружено в его квартире в Нью-Йорке. По предварительным данным, смерть не связана с криминальными обстоятельствами, написали в материале. Питеру Грину было 60 лет.
О смерти The New York Post сообщил менеджер артиста.
«Питер был отличным человеком и другом, одним из лучших актеров своего поколения. Никто не играл негодяев лучше, чем Питер Грин, но у него была и чуткая сторона, которую большинство не замечало», — процитировали его в новости.
Грин известен ролями в кинокартинах «Криминальное чтиво», «Маска», «Подозрительные лица», «Тренировочный день» и других.
Фото — «Кинопоиск»