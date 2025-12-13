Актер Питер Грин, сыгравший в «Маске» и «Криминальном чтиве», найден мертвым

Тело актера обнаружено в его квартире в Нью-Йорке. По предварительным данным, смерть не связана с криминальными обстоятельствами, написали в материале. Питеру Грину было 60 лет. О смерти The New York Post сообщил менеджер артиста. Он вспомнил Грина как выдающегося артиста и человека. «Питер был отличным человеком и другом, одним из лучших актеров своего поколения. Никто не играл негодяев лучше, чем Питер Грин, но у него была и чуткая сторона, которую большинство не замечало», — процитировали его в новости.

Грин известен ролями в кинокартинах «Криминальное чтиво», «Маска», «Подозрительные лица», «Тренировочный день» и других.

Фото — «Кинопоиск»