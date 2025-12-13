Рязань
18 бригад электриков продолжили устранять последствия непогоды в Рязани
Энергетики «Рязаньэнерго» ликвидируют последствия непогоды — восстановление электроснабжения проходит в круглосуточном режиме. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе 13 декабря.

Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» проводят аварийно-восстановительные работы после масштабных перебоев с электроснабжением, вызванных ледяным дождем, мокрым снегом, метелью и ветром до 18 м/с.

Как отметили в материале, в Рязанской области действует режим повышенной готовности. К ликвидации последствий привлечены 18 бригад — 54 человека и 23 единицы техники. Работы ведутся непрерывно до полного восстановления подачи электроэнергии.

Отмечается, что для резервного электроснабжения социально значимых объектов готовы задействовать 42 мобильных источника общей мощностью 0,742 МВт. Оперативный штаб филиала координирует действия с МЧС, органами власти и местного самоуправления, ведёт мониторинг погоды.

Энергетики напомнили, что при обнаружении поврежденных ЛЭП стоит не приближаться к ним и немедленно сообщить в МЧС.

Напомним, свет пропал в микрорайоне Рязани.

Фото пресс-служба «Рязаньэнерго»