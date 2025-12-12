В Рязанской области объявили угрозу атаки БПЛА

На территории Рязанской области ввели режим беспилотной опасности. Уведомление появилось в системе РСЧС сегодня, 12 декабря, в 03:59. Жителям рекомендовали не подходить к окнам, не пользоваться лифтами и по возможности оставаться в помещениях. Тем, кто находится на улице, советовали пройти в ближайшее здание. Режим будет действовать до официальной отмены угрозы.

При этом ночь в регионе прошла спокойно. По данным российских ведомств, в других субъектах страны средствами ПВО было сбито 90 украинских беспилотников.