Над российскими регионами за ночь сбили 90 украинских БПЛА

Отмечается, что дроны сбили: 63 — над Брянской областью; восемь — над Ярославской областью; четыре — над Московским регионом; три — над Смоленской областью; три — над Тверской областью; три — над акваторией Черного моря; два — над Тамбовской областью; два — над Тульской областью; один — над Орловской областью; один — над Ростовской областью.