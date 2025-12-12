Над российскими регионами за ночь сбили 90 украинских БПЛА
Над российскими регионами за ночь сбили 90 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.
Отмечается, что дроны сбили:
- 63 — над Брянской областью;
- восемь — над Ярославской областью;
- четыре — над Московским регионом;
- три — над Смоленской областью;
- три — над Тверской областью;
- три — над акваторией Черного моря;
- два — над Тамбовской областью;
- два — над Тульской областью;
- один — над Орловской областью;
- один — над Ростовской областью.