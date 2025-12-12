Рязань
Над российскими регионами за ночь сбили 90 украинских БПЛА
Над российскими регионами за ночь сбили 90 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.

Отмечается, что дроны сбили:

  • 63 — над Брянской областью;
  • восемь — над Ярославской областью;
  • четыре — над Московским регионом;
  • три — над Смоленской областью;
  • три — над Тверской областью;
  • три — над акваторией Черного моря;
  • два — над Тамбовской областью;
  • два — над Тульской областью;
  • один — над Орловской областью;
  • один — над Ростовской областью.