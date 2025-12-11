Журнал Time выбрал «Человеком года» разработчиков, создающих и обучающих ИИ

Американский журнал Time объявил «архитекторов искусственного интеллекта» Человеком года за 2025 год. В этот список вошли такие видные фигуры, как глава компании xAI Илон Маск, создатель Meta* Марк Цукерберг и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман. Об этом сообщается в официальном аккаунте издания в соцсети X**.
На обложке журнала, стилизованной под знаменитую фотографию «Обед на небоскребе», изображены также гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг, гендиректор AMD Лиза Су, глава DeepMind Демис Хассабис, руководитель Anthropic Дарио Амодей и основательница ImageNet Фэй-Фэй Ли.
Пользователи платформы Polymarket предсказывали, что «Человеком года» может стать искусственный интеллект, а также ставили на Дональда Трампа и других известных личностей. Time присуждает это звание с 1927 года, отмечая тех, кто оказал значительное влияние на мир в течение года.
