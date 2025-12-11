Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
Птн, 12
Сбт, 13
-4°
ЦБ USD 79.34 1.44 12/12
ЦБ EUR 92.94 1.56 12/12
Нал. USD 80.50 / 80.00 11/12 18:30
Нал. EUR 93.50 / 93.80 11/12 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 719
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 600
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 362
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 099
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Журнал Time выбрал «Человеком года» разработчиков, создающих и обучающих ИИ
Американский журнал Time назвал «архитекторов искусственного интеллекта» Человеком года 2025. В список вошли Илон Маск (xAI), Марк Цукерберг (Meta*), Сэм Альтман (OpenAI), а также гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг, глава AMD Лиза Су, основатель DeepMind Демис Хассабис, руководитель Anthropic Дарио Амодей и создательница ImageNet Фэй-Фэй Ли. Обложка журнала стилизована под известную фотографию «Обед на небоскребе». В соцсети X* это объявление сделали в официальном аккаунте издания. Пользователи Polymarket предполагали в качестве возможных кандидатов искусственный интеллект, Дональда Трампа и других. Звание Человека года журнал присуждает с 1927 года за значительное влияние на мир в течение года.

Американский журнал Time объявил «архитекторов искусственного интеллекта» Человеком года за 2025 год. В этот список вошли такие видные фигуры, как глава компании xAI Илон Маск, создатель Meta* Марк Цукерберг и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман. Об этом сообщается в официальном аккаунте издания в соцсети X**.

На обложке журнала, стилизованной под знаменитую фотографию «Обед на небоскребе», изображены также гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг, гендиректор AMD Лиза Су, глава DeepMind Демис Хассабис, руководитель Anthropic Дарио Амодей и основательница ImageNet Фэй-Фэй Ли.

Пользователи платформы Polymarket предсказывали, что «Человеком года» может стать искусственный интеллект, а также ставили на Дональда Трампа и других известных личностей. Time присуждает это звание с 1927 года, отмечая тех, кто оказал значительное влияние на мир в течение года.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

** (бывшая Twitter) заблокирована в России

Фото: IZ.ru