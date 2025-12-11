Журнал Time выбрал «Человеком года» разработчиков, создающих и обучающих ИИ

Американский журнал Time назвал «архитекторов искусственного интеллекта» Человеком года 2025. В список вошли Илон Маск (xAI), Марк Цукерберг (Meta*), Сэм Альтман (OpenAI), а также гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг, глава AMD Лиза Су, основатель DeepMind Демис Хассабис, руководитель Anthropic Дарио Амодей и создательница ImageNet Фэй-Фэй Ли. Обложка журнала стилизована под известную фотографию «Обед на небоскребе». В соцсети X* это объявление сделали в официальном аккаунте издания. Пользователи Polymarket предполагали в качестве возможных кандидатов искусственный интеллект, Дональда Трампа и других. Звание Человека года журнал присуждает с 1927 года за значительное влияние на мир в течение года.

На обложке журнала, стилизованной под знаменитую фотографию «Обед на небоскребе», изображены также гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг, гендиректор AMD Лиза Су, глава DeepMind Демис Хассабис, руководитель Anthropic Дарио Амодей и основательница ImageNet Фэй-Фэй Ли.

Пользователи платформы Polymarket предсказывали, что «Человеком года» может стать искусственный интеллект, а также ставили на Дональда Трампа и других известных личностей. Time присуждает это звание с 1927 года, отмечая тех, кто оказал значительное влияние на мир в течение года.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

** (бывшая Twitter) заблокирована в России

