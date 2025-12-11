В Рязанской области 12 декабря ожидается мокрый снег
В области будет облачно. Ночью прогнозируют налипание мокрого снега, гололед. Днем — мокрый снег и дождь. Местами ожидается гололедица. Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -2, +3 градуса, днем — -1, +4 градуса.
В области будет облачно. Ночью прогнозируют налипание мокрого снега, гололед. Днем — мокрый снег и дождь. Местами ожидается гололедица.
Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит -2, +3 градуса, днем — -1, +4 градуса.