В России могут ввести уголовную ответственность за деструктивные ИИ-видео

В России рассматривают введение наказаний для создателей и распространителей деструктивного контента, генерируемого с помощью ИИ. Об этом сообщил Михаил Шурыгин из РОЦИТ. Наказания будут варьироваться от административных (штрафы за негативные ролики или порочащие материалы) до уголовных (при использовании ИИ-видео для мошенничества). Отмечается рост мошенничества с ИИ: создание поддельных видео для вымогательства и фальшивые записи ДТП для страховых. Ответственность возможна при доказанном умысле и идентификации авторов. Также платформы смогут удалять такой контент в рамках своих правил.

В России рассматривают возможность введения наказаний для создателей и распространителей деструктивного контента, генерируемого с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил «Абзац» со ссылкой на Михаила Шурыгина, председателя комиссии Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности.

По словам эксперта, наказания могут варьироваться от административных до уголовных, в зависимости от характера контента. Например, за публикацию роликов, вызывающих негативные реакции у зрителей, может быть предусмотрен штраф. В случае же, если сгенерированное ИИ видео используется для мошеннических целей, правоохранительные органы могут квалифицировать это как уголовное преступление.

Шурыгин отметил, что в настоящее время наблюдается рост мошенничества с использованием ИИ: создаются поддельные видео, в которых образы людей используются для вымогательства денег у их родственников. Также упоминаются случаи, когда мошенники присылают страховым компаниям фальшивые видеозаписи ДТП.

Кроме того, административная ответственность может быть применена к авторам контента, если они намеренно порочат чью-то честь или создают ложные факты. В таких случаях возможен штраф при условии доказательства злого умысла и идентификации авторов.

Эксперт также добавил, что платформы могут удалять подобный контент в соответствии с их внутренней политикой.