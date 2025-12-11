У жителя Сараев конфисковали автомобиль за пьяную езду

Отмечается, что ранее житель села Борец уже привлекался к наказанию за пьяную езду. Однако в августе этого мужчина снова сел за руль в состоянии опьянения. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 400 часов. Также сараевца лишили прав управления на 2 года 6 месяцев. Принадлежащий ему автомобиль LADA Granta конфисковали в собственность государства.

