Сасовская прокуратура помогла инвалиду вернуть деньги, потраченные на лекарства

Сасовская прокуратура проверила, как исполняется закон о здравоохранении, после обращения инвалида 1 группы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 67-летний мужчина, имея право на льготные лекарства, не смог получить необходимый препарат в своем регионе и был вынужден купить его за свои деньги. Прокурор подал иск в суд, требуя от регионального минздрава вернуть затраты на лекарства и выплатить компенсацию за моральный вред. Суд удовлетворил иск и обязал министерство выплатить мужчине более 120 тысяч рублей.

