Сасовская прокуратура помогла инвалиду вернуть деньги, потраченные на лекарства
