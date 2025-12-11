Рязань
Рязанка пригласила губернатора на свой юбилей
Рязанка из Сасова пригласила губернатора на свой юбилей. Это произошло на прямой линии Павла Малкова 11 декабря. Рязанка представилась Лидией. Она пригласила главу региона на свой юбилей 14 декабря. «Необычный вопрос, спасибо большое. Это честь. Я посмотрю, хотя график под конец года не оставляет свободного времени, даже по выходным. Но мы поздравим обязательно Лидию», — сказал Малков.

