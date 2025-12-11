Рязанец получил 3,5 года тюрьмы за найденные наркотики

В Советском районном суде Рязани вынесли приговор 45-летнему мужчине, ранее судимому, за хранение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Судебное разбирательство подтвердило, что в апреле текущего года осужденный нашел сверток с запрещенным веществом на открытой местности и, не раздумывая, положил его в карман. Однако его действия вскоре пресекли сотрудники полиции, которые задержали мужчину на месте. Суд признал его виновным в незаконном обороте наркотических средств по части 2 статьи 228 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 5 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

