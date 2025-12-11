Роспотребнадзор опроверг слухи об «агрессивном» вирусе гриппа в России

Рязань
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 711
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 595
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 360
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 095
В Роспотребнадзоре опровергли слухи о новом «агрессивном» вирусе гриппа в России. Официальных данных о таком вирусе и значительном росте тяжелых случаев госпитализации нет. Сообщения о мутировавшем варианте, невосприимчивом к вакцине, признаны необоснованными. Сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжается, но в большинстве регионов он умеренный. Вакцинация остаётся эффективной — среди привитых почти не фиксируют тяжелые формы, заболевших лишь 0,02%. Роспотребнадзор призывает продолжать вакцинацию и следить за здоровьем, отвергая недостоверные сведения о «агрессивном гриппе А», против которого якобы не помогает вакцина.

В Роспотребнадзоре опровергли информацию о новом «агрессивном» вирусе гриппа, который якобы циркулирует в России. В ведомстве подчеркнули, что на данный момент нет официальных данных о наличии такого вируса или значительном увеличении госпитализаций, связанных с тяжелыми формами гриппа.

По словам представителей Роспотребнадзора, информация о «мутировавшем варианте, невосприимчивом к вакцинации», была распространена без достаточных оснований. Ведомство также отметило, что в России продолжается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, однако он оценивается как умеренный в большинстве регионов.

Вакцинация остается наиболее эффективной мерой профилактики, и среди привитых случаев тяжелых форм заболевания практически не регистрируется. На сегодняшний день лишь 0,02% от общего числа привитых заболели гриппом. В Роспотребнадзоре призвали граждан продолжать вакцинацию и следить за своим здоровьем.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что в России отмечается резкий рост числа заражений «агрессивным гриппом А». По данным СМИ, против вируса, якобы, не помогает вакцинация.