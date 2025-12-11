Роспотребнадзор опроверг слухи об «агрессивном» вирусе гриппа в России

В Роспотребнадзоре опровергли информацию о новом «агрессивном» вирусе гриппа, который якобы циркулирует в России. В ведомстве подчеркнули, что на данный момент нет официальных данных о наличии такого вируса или значительном увеличении госпитализаций, связанных с тяжелыми формами гриппа.
По словам представителей Роспотребнадзора, информация о «мутировавшем варианте, невосприимчивом к вакцинации», была распространена без достаточных оснований. Ведомство также отметило, что в России продолжается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, однако он оценивается как умеренный в большинстве регионов.
Вакцинация остается наиболее эффективной мерой профилактики, и среди привитых случаев тяжелых форм заболевания практически не регистрируется. На сегодняшний день лишь 0,02% от общего числа привитых заболели гриппом. В Роспотребнадзоре призвали граждан продолжать вакцинацию и следить за своим здоровьем.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что в России отмечается резкий рост числа заражений «агрессивным гриппом А». По данным СМИ, против вируса, якобы, не помогает вакцинация.